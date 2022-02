Stiri pe aceeasi tema

- Politia canadiana a efectuat joi seara primele arestari tintite printre lideri ai miscarii impotriva masurilor sanitare care blocheaza strazile din Ottawa de aproape trei saptamani. Cel puțin 100 de persoane au fost reținute pana in prezent. Operațiunea a inceput dupa ce guvernul a invocat Legea privind…

- Politia canadiana isi continua sambata eforturile de restabilire a normalitatii in capitala Ottwawa, unde centrul a fost ocupat de cateva saptamani de camionagii si alti demonstranti impotriva restrictiilor impuse pentru limitarea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Politia canadiana a arestat 2 dintre liderii protestului camionagiilor din Ottawa, care de mai mult de trei saptamani blocheaza strazile din jurul Parlamentului canadian. "Rusine!" Totodata, conturile bancare ale celor 2 persoane au fost blocate.

- Protestatarii - nemulțumiți de restricțiile impuse in pandemie și de obligativitatea vaccinarii - se inspira din modul de a manifesta adoptat de șoferii de camioane din Canada, care practic au paralizat intreaga activitate in capitala Ottawa si au perturbat comertul transfrontalier cu SUA.

- „Convoiul Libertatii", protestul camionagiilor canadieni transfrontalieri impotriva vaccinarii obligatorii, a degenerat intr-o ocupatie a capitalei Ottawa de mai bine de 10 zile, un blocaj cu zeci de camioane al orasului care a determinat autoritatile, luni, sa declare stare de urgenta. Pornit in 23…

- Primarul capitalei canadiene Ottawa, Jim Watson, a declarat „stare de urgența” pentru a putea gestiona situația fara precent provocata de camionagii care au blocat orașul pentru a protesta impotriva mandatului care ii obliga sa se vaccineze impotriva Covid-19, relateaza Reuters . „Protestul reflecta…

- Opozantii masurilor sanitare impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 au manifestat duminica pentru a doua zi consecutiv in capitala canadiana Ottawa, in timp ce soferii de camioane, simpatizanti ai "Convoiului libertatii" au blocat o autostrada transfrontaliera la celalalt capat al tarii, in vestul…

- Politia din Olanda a pus capat sambata,1 ianuarie, unei petreceri ilegale incepute vineri si care aduna sute de persoane dornice sa celebreze Anul Nou intr o fosta uzina din orasul Rijswijk, in centrul tarii, conform media locale, preluate de AFP. Sute de politisti, veniti cu zece dube speciale, au…