Protestul AUR de la Parlament, încheiat cu rețineri. Cine este bărbatul care a vandalizat mașinile din curte Un barbat in varsta de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, de polițiști, fiind suspectat ca a aruncat cu vopsea pe patru mașini la protestul de la Parlament, organizat de AUR impotriva certificatului verde. Individul va fi dus, miercuri dimineața, in Instanța, cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. […] The post Protestul AUR de la Parlament, incheiat cu rețineri. Cine este barbatul care a vandalizat mașinile din curte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

