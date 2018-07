Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3.000 de persoane s-au strans duminica, 1 iulie, in fața Palatului Cotroceni, pentru a-si exprima nemultumirea fata de presedintele Klaus Iohannis. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva șefului statului, folosesc fluiere si vuvuzele, dar au si pancarte cu mesaje precum: “Sunt o papușa…

- Zeci de oameni protesteaza, pentru a doua zi consecutiva, la Palatul Cotroceni! Manifestanții sunt simpatizanți ai PSD și cere demisia lui Klaus Iohannis, demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și schimbarea legilor justiției, pentru ca magistrații sa raspunda pentru deciziile luate in instanța.Protestatarii…

- Sunt proteste in Piața Victoriei, impotriva guvernului și a PSD, dar sunt și la Palatul Cotroceni! Cateva zeci de persoane sunt la Palat, unde scandeaza impotriva președintelui Klaus Iohannis și a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.”Jos Iohannis!”, ”Demisia” și ”Iohannis și cucuveau și-au gasit…

- Peste 600 de oameni au iesi, din nou în strada la Sibiu, sâmbata seara, pentru a protesta împotriva PSD si a lui Liviu Dragnea, cerând condamnarea definitiva a liderului Partidului Social-Democrat.

- Oamenii ies in strada, la Alba Iulia, impotriva PSD-ului și nemulțumiți de intențiile de suspendare fața a președintelui Klaus Iohannis. Protestul a inceput la ora 18.00 și se organizeaza in fața Prefecturii Alba, in Piața Iuliu Maniu din Alba Iulia. ”In 20 iunie PSD-ul dorește sa inceapa demersurile…

- Peste 3000 de oameni au raspuns apelului online facut de grupul &"Umbrela Anticorupție&" și au ieșit în strada pentru a protesta fața de modificarile la Codul de Procedura Penala pe care Camera Deputaților le-a votat luni seara.