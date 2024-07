Protesters come out dissatisfied after talks with Finance minister

Stiri pe aceeasi tema

- The Ministry of Finance is considering three options for granting a RON 300 deduction to minimum wage earners so that all 1.8 million of them will get it, Finance Minister Marcel Bolos told a conference on Monday on the 30th anniversary of the National Union of Romania's Insurers and Reinsurers (UNSAR).

- The High Court of Cassation and Justice definitively ordered, on Tuesday, the termination of the criminal trial against former minister Elena Udrea in the Hidroelectrica case, in which she is accused of influence peddling and money laundering, in connection with the amount of 5 million dollars she allegedly…

- Compania de muzica de la Bollywood T-Series a deținut ani buni coroana pentru canalul cu cei mai mulți abonați de pe YouTube, depașindu-l pe suedezul Felix Kjellberg (PewDiePie) intr-una din cele mai cunoscute „lupte” de pe platforma din existența sa. PewDiePie a fost insa „razbunat” in weekend-ul care…

- Minister of Labour and Social Solidarity Simona Bucura-Oprescu said on Tuesday in Iasi that the recalculation of pensions according to a new formula is a priority for her ministry, and that changing the RON-2000 pension tax cap also depends on the Finance Ministry.

- Bacalaureat 2024, sesiunea speciala: subiectele la Matematica și Istorie, proba obligatorie a profilului, publicate de minister Bacalaureat 2024, sesiunea speciala. Miercuri s-a desfașurat proba obligatorie a profilului, la Matematica sau Istorie. In sesiunea speciala, examenul este susținut de elevii…

- Romania's delegation for the Olympic Games Paris 2024 (July 26-August 11) has reached 80 athletes, the Romanian Olympic and Sports Committee announced Friday, after Ebru Bolat secured her presence in the sailing competition.

- Cabinetul de miniștri din Guvernul Copiilor 2 | Government of Children 2 va da intalnire din 26 aprilie in cinematografele din 22 de orașe din țara. Proiectul cinematografic vizionar este conceput și regizat de Ioana Mischie, cineasta multi-premiata și lector universitar. Prin conceptul unic și prin…

- O noua comedie, de data aceasta polițista, un spectacol spumos, gazduit de sala multifuncționala a Cinematografului „Independența” de la Targoviște! Indragita actrița Adrian Trandafir ține capul de afiș in comedia „Amanta noastra de la minister”, de Andreas Petrescu. Spectacolul va avea loc pe 29 mai,…