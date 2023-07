Protestele violente din Kenya au dus la moartea a cel puțin trei persoane Cel putin trei persoane au fost ucise in ciocnirile dintre politie si protestatarii opozitiei din Kenya. Zeci de persoane au fost spitalizate cu plagi impuscate. In prima zi a protestelor au avut loc scene dure, anunța Rador. Potrivit informatiilor, politia a folosit munitie reala impotriva demonstrantilor care protestau din cauza cresterii costului vietii. Grupurile care sustin drepturile omului au condamnat politia pentru ceea ce au descris drept utilizare de forta excesiva. CITESTE SI Un clip video in care polițiști turci smulg indicatoare in limba araba a devenit viral, acumuland 2 milioane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

