Protestele violente continuă la Ierusalim Noi lupte de strada intre manifestanții palestinieni și poliția israeliana au avut loc luni dimineața la Ierusalim. Sute de persoane au fost ranite in urma confruntarilor din ultimele zile iar marșul naționaliștilor israelieni anunțat pentru luni ar putea degenera in noi violențe cu palestinienii, scrie BBC. Peste 200 de persoane au fost ranite in timpul ciocnirilor violente dintre protestatarii palestinieni și poliția israeliana. Forțele de ordine au raspuns cu grenade lacrimogene, gloanțe de cauciuc și tunuri cu apa la pietrele și sticlele aruncate de manifestanți. Cele mai grave din ultimii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

