- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste violente, dupa ce un barbat de culoare, George Floyd, a fost ucis intr-un mod brutal de mai mulți agenți ai poliției din Minneapolis, Minnesota. Au fost zeci de magazine, se poarta lupte in strada, iar protestatarii par sa se inmulțeasca…

