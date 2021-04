Stiri pe aceeasi tema

- A fost a treia seara de proteste fața de restricții in țara. In mai multe orașe, participanții la demonstrații au devenit agresivi și au fost legitimați de jandarmi. Medicii sunt stupefiați de faptul ca mulți oameni protesteaza chiar in fața spitalelor. Nu ințeleg cum, dupa mai bine de un an de lupta…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a transmis vineri, intr-o videoconferinta, ca situatia medicala actuala in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 este una "destul de critica" si nu sunt motive care sa arate ca lucrurile vor deveni "mai usoare" in perioada imediat urmatoare, anunța AGERPRES.…

- Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a spus intr-o conferința de presa la Palatul Victoria ca noul mod de calcul al ratei incidentei cazurilor COVID se va calcula la 14 zile, „incepand cu a treia zi in urma, pentru a avea toate datele despre testele deja pozitivate, respectiv alocate”. „Este foarte…

- Profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș, consilier onorific in cadrul Ministerului Sanatații, prezinta, intr-un clip video, ce trebuie sa faca cei care merg la schi pentru a se proteja de infectarea cu COVID-19. In clipul postat de Ministerul Sanatații pe pagina sa de Facebook, Razvan Cherecheș…

- Romania s-ar putea confrunta cu un al treilea val al pandemiei de coronavirus. Este anunțul alarmant al autoritaților. Asta in contextul apariției de noi tulpini, cu o contagiozitate mult mai ridicata.„Vorbim acum de tulpina din Marea Britanie. S-ar putea ca in scurt timp sa vorbim și de tulpina din…

- Premierul Florin Cițu a anuntat ca cifrele arata ca pandemia de coronavirus a fost gestionata bine in Romania si respinge ideea schimbarii calcului ratei de infectare, așa cum a anuntat Ministerul Sanatații, transmite Digi24 . „Daca exista analiza care sa ne arate ca in ce s-a facut pana acum au fost…

- Modul de calcul a ratei de infectare COVID va fi modificata in scurt timp, astfel incat sa nu mai fie excluse cazurile din focare, a anunțat miercuri secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andreea Moldovan, precizeaza g4media . Noi am avut o discuție in Ministerul Sanatații pe baza recomandarilor…

- Ziarul Unirea Elevii din școli ar putea fi testați impotriva COVID-19. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații: „Avem in vedere teste rapide antigen in școli” Secretarul de stat, Andreea Moldovan, in Ministerul Sanatații, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca ministerul…