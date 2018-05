Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat, marti in fata Parlamentului Ungariei, in centrul orasului Budapesta, denuntand ceea ce ei considera a fi conducerea autoritarista a premierului Viktor Orban, in contextul inceperii noii sesiunii parlamentare dupa scrutinul legislativ, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Ungariei, Janos Ader, i-a cerut luni lui Viktor Orban, premierul in exercitiu, sa formeze noul guvern. Șeful Statului ungar a propus Parlamentului sa-l aleaga pe Orban, liderul FEDESZ, pentru inca un mandat de patru ani de prim-ministru, transmite Reuters.

- Cateva mii de unguri au protestat sambata, la Budapesta fata de ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral necinstit care i-a oferit prim-ministrului Viktor Orban o victorie covarsitoare dupa „o campanie a urii” fata de migranti

- Zeci de mii de persoane au ieșit sambata seara in strada, la Budapesta, pentru a protesta fața de sistemul electoral care a asigurat victoria partidului naționalist al premierului Viktor Orban. Alegerile parlamentare au avut loc duminica trecuta. Protestatarii au cerut renumararea voturilor,…

- Viktor Orban, prim-ministrul nationalist de dreapta, este favorit pentru un al treilea mandat in alegerile parlamentare de duminica, dupa ce a inregistrat doua victorii rasunatoare in 2010 si 2014. Votantii maghiari vor alege 199 de membri in Parlament, intr-o singura runda de alegeri, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii.

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- Miliarde din tradarea Romaniei Daca intreținerea urii dintre romani și maghiari ar deveni ineficienta s-ar prabuși multe castele, iar constructorii lor ar avea o problema: ar trebui sa munceasca. E mai simplu sa dai un telefon la Budapesta, sa anunți ca doi politicieni români și un realizator…