Protestele se extind. Angajați ai INS și din Sănătate refuză să mai lucreze din cauza salariilor și a majorării de doar 5% Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste din 20 decembrie. Iar, astazi 900 de angajați de la Statistica au intrerupt lucrul și […]

