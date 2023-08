Angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF protesteaza pentru a treia zi, nemulțumiți ca eu au cele mai mici salarii pe funcții similare. Nemulțumirea a pornit din faptul ca la Ministerul Finanțelor se vad sumele distribuite catre angajații din celelalte instituții. Sindicatul National Finante Publice a sesizat Ministerul Muncii cu privire la declansarea conflictului de munca. […] The post Protestele la Ministerul Finanțelor și ANAF continua pentru a treia zi consecutiv. Sindicaliștii au declanșat conflictul de munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…