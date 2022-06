Stiri pe aceeasi tema

- Soferii au continuat protestele in mai multe benzinarii din tara. Revoltati de preturile tot mai mari la carburanti, au blocat pompele si au alimentat in bataie de joc, de cel mult un leu. Pe 30 iunie este anuntat un protest de amploare in toata tara.

- Protest neobișnuit in Romania. Șoferii au blocat mai multe benzinarii in diferite orașe ale țarii, fiind nemultumiti de prețurile mari pentru combustibil.Protestatarii au venit la pompe și au cumparat benzina doar in suma de un leu.

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, spune ca șoferii au tot dreptul sa fie nemulțumiți de creșterea prețurilor carburaților, dar menționeaza ca majorarile nu depașeșc media UE.

- Romanii se revolta impotriva „Cartelului benzinarilor”. Scumpirile de la pompa, situații cu care s-au tot confruntat, in ultima perioada, șoferii romani care au mers sa alimenteze autoturismele cu benzina sau motorina nu au ramas „netaxate” de catre unii conducatori auto. Care au apelat, la inceputul…

- Pana la protestul anunțat de șoferi la finele acestei luni impotriva prețurilor mari la carburanți, aceștia au gasit alte metode de-a combate specula comercianților. In țara șoferii au inceput sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aseara, in intervalul orar 19.00-22.00, polițiști din cadrul Biroul Rutier au organizat și desfașurat o acțiune pe raza municipiului Brașov. Acțiunea a avut ca scop verificarea respectarii de catre conducatorii auto a tuturor normelor legale privind circulația pe drumurile publice. Precum și verificarea…

- Carburanții se ieftinesc și maine puțin. Litrul de benzina va costa cu 17 banuți mai puțin, iar cel la motorina cu 48. Astfel, litrul de benzina va costa 26,80 lei, iar cel la motorina - 26,98 lei

- O situatie mai putin obisnuita a avut loc, sambata, 19 martie, in blocul G1 de pe strada Grigore Ureche, nr. 5, din Piatra Neamt. 100 de familii au ramas fara gaz metan mai bine de trei zile, dupa ce un Dorel de la o echipa de muncitori ce lucrau la amenjarea unui apartament a incercat sa taie o teava…