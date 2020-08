Stiri pe aceeasi tema

- Demonstrantii libanezi furiosi si indurerati au citit marti cu glas tare numele celor cel putin 171 de oameni ucisi in explozia care a avut loc saptamana trecuta in Beirut si au cerut inlaturarea din functii a presedintelui Michel Aoun si a altor oficiali pe care ii acuza de aceasta tragedie, transmite…

- Proteste au avut loc pentru a treia noapte consecutiva in Beirut, capitala Libanului, orașul care a fost locul unei explozii devastatoare in urma cu o saptamana. In ciuda demisiei guvernului, anunțata luni, oamenii continua sa protesteze, relateaza BBC.

- Premierul libanez Hassane Diab a anuntat luni seara demisia Guvernului, dupa ce mai multi ministri si-au dat demisia in urma presiunii strazii, care considera ca pentru explozia devastatoare din 4 august este responsabila clasa politica. In fruntea Guvernului de sapte luni, Diab s-a adresat natiunii…

- La aceasta ora nu este clar daca Diab va vorbi dupa ce va prezenta demisia cabinetului sau presedintelui Michel Aoun sau inainte, dar acest cabinet este considerat demisionar. "Da, guvernul a demisionat", a declarat ministerul Sanatatii, Hamad Hassan, parasind Grand Serail unde s-a reunit guvernul.…

- In timpul protestelor de sambata, din Beirut (Liban), declanșate de explozia devastatoare din aceasta saptamana, s-au auzit impușcaturi, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Un polițist a fost ucis in timpul confruntarilor cu manifestanții, a spus un purtator de cuvant al poliției.Crucea…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a trimis o scrisoare presedintelui Republicii Libaneze, Michel Aoun, in care si-a exprimat "profunda parere de rau si tristetea pentru teribila explozie de la Beirut"."In numele Casei Regale a Romaniei, Custodele Coroanei a exprimat profunda parere de…

- Beirut este un ”oras sinistrat”, a anuntat ieri Consiliul Suprem de Aparare din Liban, dupa exploziile devastatoare care au zguduit portul capitalei libaneze si au provocat pagube de o amploare fara precedent in toate cartierele orasului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Consiliul, din care fac…