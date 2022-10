Protestele din Iran au escaladat, mai mulți europeni fiind acuzați de implicare in revoltele de strada. Intreaga planeta este alaturi de iranieni, organizandu-se in numeroase orașe demonstrații. Și la București au fost organizate manifestații impotriva regimului din Iran. Prima acțiune a avut loc deja, vineri, in fața Ambasadei Iranului din București. A doua e programata […] The post Protestele din Iran, susținute de la București! Unde vor avea loc manifestațiile first appeared on Ziarul National .