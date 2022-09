Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de morți, sute de arestați Dupa noua zile de proteste in aproape intreaga țara, care, oficial, a costat viața a 41 de persoane (in realitate cel puțin 50), autoritațile iraniene au decis ridicarea tonului. Președintele iranian Ebrahim Raissi a cerut sambata forțelor de ordine sa acționeze ”cu fermitate”…

- Cel putin noua persoane au fost ucise de ploile torentiale din timpul noptii si de inundatiile din regiunea Marche din centrul Italiei, au anuntat vineri autoritatile, in timp ce salvatorii au continuat sa caute patru persoane inca disparute relateaza Reuters.

- UPDATE Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este singurul deputat care s-a abținut de la moțiunea simpla inițiata de USR impotriva ministrului liberal al Energiei, Virgil Popescu, potrivit rezultatului votului afișat pe site-ul Camerei Deputaților. Decizia lui Ciolacu vine dupa ce, marți, Ciolacu a anunțat…

- Cel putin 21 de morti si mai multe cladiri „grav avariate” dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,6 care s-a produs luni intr-o zona muntoasa din sud-vestul Chinei, au anuntat mass-media de stat si autoritatile locale, informeaza AFP, citata de Agerpres. UPDATE 16.35 Bilanțul a crescut la 21 de morți…

- Seful desemnat de rusi al orasului Mihailovka (Mihailivka), aflat in zona controlata de trupele ruse in regiunea Zaporojie, a murit in urma detonarii mașinii sale, a anunțat un responsabil al administratiei proruse a regiunii, potrivit Reuters. Vladimir Rogov, membru al administratiei regionale din…

- Cel putin opt oameni au murit și noua au fost raniți in Coreea de Sud, in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale de luni noaptea. Alte sase persoane sunt date disparute. Potrivit presei locale, nivelul apei pe strazi a ajuns la 10 centimetri doar intr-o ora.

- ”Astazi (n.r. vineri), exista un far pe Marea Neagra. Farul sperantei. Farul posibilitatii. Farul linistii intr-o lume care are nevoie de ea mai mult ca niciodata”, a afirmat seful ONU. ”Promovarea bunastarii umanitatii a fost forta motrice a acestor negocieri. Intrebarea nu a fost ce este bine pentru…

- Rușii au lansat noi bombardamente in centrul și estul Ucrainei. Trei rachete rusești au lovit cladiri rezidențiale, un centru comercial și un centru medical in Vinița. Rachetele au vizat Casa Ofiterilor, dar au lovit si mai multe cladiri civile. Zeci de persoane au murit sau sunt ranite, printre acestea…