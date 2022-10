Iranul fierbe. Au trecut 24 de zile de la moartea tinerei arestate si batute pentru ca nu ar fi purtat valul corect si iranienii de toate varstele continua sa iasa in strada pentru a-si recastiga libertatea. Televiziunea de stat a fost atacata de protestari, iar in timpul programului obisnuit de stiri, un grup de hackeri a intrerupt emisia:pe micile ecrane a aparut imaginea Liderului Suprem inconjurat de flacari. The post Protestele din Iran continua, fara teama de moarte sau arest. Cel putin trei oameni au pierit impuscati in strada first appeared on Money .