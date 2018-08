Stiri pe aceeasi tema

- Protestul romanilor din Diaspora este dezbatut si in presa internationala, marele eveniment va avea loc vineri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. Associated Press, citat de ABC News, New York Times si The Washington Post, titreaza ca, „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de protestul…

- Romanii din diaspora sunt asteptati la un protest in 10 august, pentru a opri abuzurile puterii politice de la Bucuresti. Putere care insa, se grabeste, asa ca s-ar putea ca intr-o luna si jumatate, Romania sa arate cu totul atfel, motiv pentru care Mihai Sora face acest apel catre romanii din afara:…