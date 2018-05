Stiri pe aceeasi tema

- Doi militanti palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, iar altul a fost ranit dupa ce au ajuns in mod neautorizat, duminica, la gardul metalic dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Militanti palestinieni au doborat doua drone militare israeliene, in cursul unei noi serii de proteste desfasurate vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, afirma surse medicale palestiniene citate de site-ul Ynetnews.com.

- Victima, Ahmed Arafa, 25 de ani, a fost ucisa in cursul unor altercatii in centrul enclavei, a adaugat ministerul. Sectorul de frontiera este sub tensiuni de vineri, ziua cea mai sangeroasa de la razboiul din 2014. Armata israeliana a afirmat intr-un comunicat ca zeci de palestinieni au "participat…

- Armata israeliana nu va renunta la abordarea dura fata de protestele violente din Fasia Gaza, organizate de miscarea islamista Hamas, avertizeaza ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Sapte protestatari palestinieni au fost impuscati mortal, iar sute au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, relateaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- O bomba a explodat marti, in Fasia Gaza, in momentul trecerii convoiului premierului Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate palestiniene citate de site-ul israelian Ynetnews.com.