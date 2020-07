Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ”insamantarii norilor” pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters, conform Agerpres. Insamanțarea norilor este tehnica prin care se…

- NATO a trecut la punerea in practica a planului de aparare pentru Polonia si tarile baltice, dupa ce Turcia a renuntat la obiectiile sale, au anuntat joi oficialitati lituaniene, poloneze si franceze, potrivit Reuters. Ministerul de Externe turc a refuzat joi sa faca vreun comentariu legat de acest…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat duminica ridicarea interdictiei privind deplasarile in afara comunitatilor locale, odata cu inceperea relaxarii restrictiilor instituite pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care a provocat in Bulgaria 72 de decese de la inceputul epidemiei, potrivit…

- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitara a coronavirusului, relateaza marti Reuters, preluat de Agerpres. Aproximativ 400.000 de…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Produsul Intern Brut al Marii Britanii ar putea scadea cu pana la 30% in al doilea trimestru al acestui an, potrivit unor declarații facute de ministrul de Finanțe Rishi Sunak in fața unor colegi din guvern care cereau relaxarea masurilor de distanțare sociala, potrivit publicației The Times, citate…