Protestele continuă în Rusia faţă de invadarea Ucrainei Duminica au avut loc noi proteste in Rusia fata de decizia liderului de la Kremlin de a invada Ucraina. Desi guvernul rus le-a interzis cetatenilor sa protesteze, acestia arata un curaj demn de admirat si au iesit cu miile in strada, in semn de solidaritate fata de Ucraina. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Cunoscut expert si analist militar, colonelul in rezerva Ion Petrescu spune ca Rusia nu se astepta la o opozitie atat de puternica in Ucraina si considera ca Rusia poate fi ingenuncheata economic in cateva luni, caz in care nu va beneficia de sprijin consistent chinez.

- Poliția rusa a reținut duminica peste 900 de protestatari care au participat la manifestații impotriva razboiului din Ucraina, a anunțat grupul independent de monitorizare a protestelor OVD-Info. In total, peste 4.000 de protestatari au fost arestați in ultimele zile.

- Vladimir Putin este pe cale de a intra la negocieri cu președintele Ucrainei? Liderul de la Kremlin a dat ordinul ca Rusia sa invadeze Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie, iar dupa 4 zile de conflict armat, președintele Rusiei nu ar mai dispune de armament suficient pentru a continua razboiul.…

- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…

- Dupa ce Rusia a invadat Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie, iar mai multe orașe inclusiv capitala Kiev au fost bombardate, președintele american Joe Biden l-a avertizat pe Vladimir Putin de faptul ca va suferi consecințele. Ce mesaj i-a transmis liderului de la Kremlin. Joe Biden l-a amenințat…

- Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Vladimir Putin a indicat ca responsabilitatea pentru orice varsare de sange va fi pe constiinta regimului ucrainean, iar raspunsul va fi instantaneu…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au convenit ca sunt necesare masuri in sensul diminuarii tensiunilor militare in apropierea Ucrainei, anunta Palatul Elysee, notand ca liderul de la Kremlin "nu a exprimat nicio intentie ofensiva". Potrivit Presedintiei…

- Președintele Rusiei a transmis acest mesaj in alocuțiunea tradiționala de la final de an, care are loc la o zi dupa o convorbire telefonica cu omologul sau american, Joe Biden, in contextul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres . ”Am aparat in mod ferm si constant interesele…