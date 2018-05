Protestele continua in Piata Victoriei, dupa decizia controversata a CCR

Peste 200 de persoane protesteaza joi in Piata Victoriei nemultumite de decizia CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.



Manifestantii afiseaza pancarte cu mesaje impotriva CCR si a actualei puteri: "Curtea coruptilor din Romania"; "Afara penalii din politica si demnitati publice"; "Toti pentru Justitie"; "CCR - sluga PSD!".



Unii dintre protestatari flutura steagul Romaniei.



Manifestantii scandeaza: "Nu scapati!", "Justitie nu coruptie".



Aceasta este a doua zi de proteste in Capitala, in contextul deciziei de miercuri a CCR.



Miercuri seara,…