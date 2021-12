Stiri pe aceeasi tema

- Un protest violent, convocat de liderii AUR, a avut loc marți la Parlament impotriva aprobarii legii care impune Certificatul digital Covid pentru accesul la job.Ei au amenințat sa intre și in sediul Senatului, dar in cele din urma au plecat in marș spre Guvern. In prima faza, liderul protestului a…

- Co-președinții AUR, George Simion și Claudiu Tarziu, se lauda ca au blocat certificatul COVID, prin protestul organizat, marți, la Parlament: „ 1-0 pentru romani. Certificatul verde, blocat”.

- Jandarmii pun garduri pentru a delimita protestatarii care se indreapta spre Piața Victoriei.„15.000 de oameni in strada la toate intrarile. Protestul s-a terminat, ne mutam la Guvern la domnul Ciuca, el vrea sa-și asume raspunderea pe certificatul verde. Respingem aceasta cale de a impune fara vot.…

- George Simion, liderul protestatarilor de la Parlament și copreședintele AUR, anunța ca manifestarea se muta de la Parlament la sediul Guvernului. „De frica, deputații nu au vrut sa voteze azi certificatul verde! Protestele vor continua la Guvern!”, a spus Simion, pe pagina sa de Facebook.Situația…

- Senatorii USR cer Ministrului de Interne sa dea explicatii in Parlament privind felul in care Politia a actionat in cazul scandalului din biroul de avocatura al senatoarei independente, Diana Sosoaca, in care o echipa de jurnalisti din Italia au reclamat ca au fost sechestrati si agresati de catre membra…

- Ministerul Sanatații a publicat, luni, in transparența decizionala, proiectul de lege care prevede ca personalul medical din spitalele publice și private vor trebui sa prezinte la serviciu certificatul digital COVID, care atesta vaccinarea impotriva coronavirusului, testarea negativa sau trecerea prin…

