- Reprezentantii Poliției și Jandarmeriei au anunțat, marți, ca 12 jandarmi au fost raniti, trei ajungand la spital, in urma violentele din Capitala, iar 188 de persoane implicate in incidente au fost identificate. “Am avut un protest in Piata Victoriei si Piata Universitatii. Spre final, si-a pierdut…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca protestele au avut loc, in noaptea de duminica spre luni, in 24 de localitați, iar pana acum au fost aplicate sancțiuni in valoare totala de aproape 100.000 de lei.

- Jandarmeria Romana anunta ca au fost date peste 200 de sanctiuni in urma protestelor organizate in 24 de localitati impotriva noilor restrictii anti-COVID. Pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților 219 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 99.000 de lei,…

- Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Hotararea de Guvern prevede reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile…

- Scandal intre polițiștii care protesteaza, miercuri, la Cotroceni și dispozitivul de jandarmi. Aceștia i-au amendat pe colegii lor din MAI și i-au bagat intr-un țarc, ca sa nu mai ocupe strada și trotuarul. Polițiștii au ieșit in strada și ieri, și azi, nemulțumiți ca nu li se recalculeaza salariile.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat vineri noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, al caror numar se ridica de acum la 60. CNSU a decis, insa, sa scoata Germania din zona galbena. Prin urmare, cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai sta in carantina.…