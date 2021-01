Stiri pe aceeasi tema

- -Sute de protestatari s-au adunat miercuri seara in fata Tribunalului constitutional din Varsovia, ca urmare a faptului ca autoritatile urmeaza sa una in aplicare o hotarare ce interzice avorturile, informeaza dpa potrinit agerpres Protestele au fost declansate de publicarea de catre Tribunalul constitutional…

- Sute de polonezi au protestat din nou la Varsovia sambata impotriva inaspririi legii avortului, informeaza dpa preluat de agerpres. Politia a cerut manifestantilor prin megafon sa plece si a incercat sa-i inconjoare, relateaza ziarul Gazeta Wyborcza. "Avem dreptul sa protestam", a scandat multimea.…

- In mai multe orașe din Polonia, sambata, au avut loc proteste din cauza legii care interzice avortul. Mai mulți manifestanți au fost reținuți. „Avem dreptul sa protestam”, a scandat multimea, conform Agerpres . Conform agenției de știri PAP, poliția poloneza a arestat mai mulți protestatari. „Nu-mi…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Faimosul buget de miliarde al UE este blocat. Cauza oficiala ar fi refuzul Poloniei, Ungariei și al Sloveniei de a-l vota. Dar tot cauza poate fi considerata și ambiția celeilalte parți - „oligarhia europeana”, cum se exprima premierul polonez - de a condiționa alocarile bugetare…

- In urma deciziei instanței din Polonia care inasprește restricțiile privind dreptul la avort, luni au avut loc mai multe ciocniri la Varșovia intre fortele de ordine si protestatari adunati in fata Ministerului Educatiei, relateaza Agerpres.Incepand dindata de 22 octombrie, sute de mii de oameni au…

- Politia poloneza a arestat 36 de persoane in urma ciocnirilor cu sustinatori ai extremei drepte care au manifestat miercuri la Varsovia, sfidand restrictiile impuse pentru a limita propagarea coronavirusului, au anuntat joi autoritatile, transmit dpa si Reuters.

- Protest de amploare la Varșovia dupa decizia justiției care interzice aproape in totalitate avorturile. Peste o suta de mii de oameni au ieșit in strada dupa 10 zile consecutive de manifestații.

- Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Varsovia pentru a protesta fata de hotararea care interzice aproape total avortul in Polonia. Protestele s-au extins in toata tara dupa ce Tribunalul Constitutional a interzis avortul in cazurile in care fatul are defecte congenitale- cel mai frecvent motiv…