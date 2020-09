Stiri pe aceeasi tema

- In mediul online circula o petiție pentru ca maștile de protecție sa nu mai fie obligatorii la școala pentru copii. In capitala și alte localitați, sambata de la ora 16:00 au fost organizate proteste pentru a atrage atenția factorilor de decizie.

- Guvernul nu are de gand sa renunțe la obligativitatea purtarii maștii in școli. Premierul Ludovic Orban a explicat sambata ca este o masura de protecție susținuta de marea majoritate a parinților.

- Premierul Ludovic Orban a comentat succint protestul anti-masti in scoli. Ludovic Orban a sustinut ca este necesara aceasta masura, care are rostul de a apara sanatatea copiilor, transmite Agerpres.Premierul Ludovic Orban a precizat ca a testat masura purtarii mastilor de protectie de catre elevi, iar…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban, despre protestele fata de purtarea mastii in scoli: ,,Unii parca nu isi iubesc copiii” Premierul Romaniei a declarat, sambata, la Botosani, ca obligativitatea ca elevii sa poarte masti de protectie in timpul orelor de curs este o masura de protectie sanitara care are „rostul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Botosani, ca obligativitatea ca elevii sa poarte masti de protectie in timpul orelor de curs este o masura de protectie sanitara care are "rostul de a pazi copiii de virus", el adaugand despre protestele organizate impotriva acestei masuri ca ii pare…

- Purtarea maștii de protecție este obligatorie, incepand de astazi, și in spațiile deschise aglomerate din mai multe județe. Vezi mai jos lista completa a județelor in care masca de protecție a deventi obligatorie, dar și principalele prevederi ale acestor restricții. Arad – masca e obligatorie pentru…

- "Trebuie sa vedem daca daca vorbim de masuri pentru toata tara sau doar pentru litoral ori Bucurestildquo;.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca azi se va analiza propunerea privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii libere, intr un anumit interval orar. Mai mult decat atat, tot azi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, cu privire la situatia de pe litoral, ca exista mai multe masuri in analiza, indicand, printre altele, obligativitatea purtarii mastii si in spatii foarte aglomerate aflate in aer liber. „Exista mai multe masuri in analiza, limitarea programului pentru terase,…