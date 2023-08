Stiri pe aceeasi tema

- Zapada de August / First Snow of Summer, lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi vazut in avanpremiera in 21 de orașe din țara, in cinematografele din rețeaua Cinema City, de la ora 19:30. Basmul underground austriac va inchide sezonul de vara…

- Profesorii și polițiștii au anunțat ca nu și-au primit salariile inainte de minivacanța de 4 zile de Sfanta Maria. Motivul este protestul angajaților din Finanțe, relateaza Realitatea PLUS.Deși a fost anunțata zi de salariu vineri, 11 august, pentru profesorii și ceilalți angajați din sistemul de Educație.Astfel,…

- Angajatii din directiile financiare din mai multe judete au protestat, vineri, fata de prevederile ordonantei de reducere a cheltuielilor pregatita de Guvern.Serviciile de trezorerie din mai multe județe au fost inchise, intr-o zi in care trebuie sa fie facute mai multe plați catre bugetari. Potrivit…

- „«Atunci va asteptam la noi la sediu sa bem o cafea impreuna», mi-au spus la finalul protestului de ieri doamnele de la Trezorerie. Si la prima ora am fost acolo, am reusit sa ajung azi la doua trezorerii din Bucuresti. In cateva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reusit sa stau de vorba.…

- Potrivit sindicalistilor, vineri, se protesteaza la Ploiesti, Piatra-Neamt, Satu Mare, Botosani, Timisoara, Vrancea, Bacau, Craiova, Buzau, Iasi, Constanta, Galati, Teleorman, Botosani.In cursul zilei de joi, finantistii au anuntat ca declanseaza protestele in intreaga tara, in urma aparitiei proiectului…

- Nu renunța la proteste. Angajatii din directiile financiare din mai multe judete protesteaza, vineri, fata de prevederile ordonantei de reducere a cheltuielilor pregatita de Guvern. „Nu pot sa le rezolv peste noapte”, le-a transmis ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Potrivit sindicalistilor, vineri,…

- MApN transmite ca prelungește campania de recrutare a rezervistilor voluntari pentru anul 2023. Ministerul Apararii continua campania de recrutare a rezervistilor voluntari pentru anul 2023 si anunta, marti, ca sunt disponibile peste 2.100 de locuri in Bucuresti si 38 de judete. ”Ministerul Apararii…

- Palatul Copiilor din Iași a gazduit in perioada 9-11 iunie ediția XXV a Festivalului Național de Teatru Papuși Pantomima. In competiție s-au inscris 20 de trupe de teatru din Iași, Bacau, Arad, Satu-Mare, Cluj, Braila, București, Alba-Iulia, Botoșani, Roman, Barlad, Buzau, Targu Mureș și Salaj. Bacaul…