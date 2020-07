Proteste violente și arestări, la Belgrad, după anunțul președintelui despre noile restricții Cladirea parlamentului de la Belgrad a devenit marti seara tarziu scena unor ciocniri intre fortele de ordine si un grup de manifestanti care protestau impotriva reinstaurarii restrictiilor legate de noul coronavirus, relateaza AFP si dpa. Miercuri, politia a anuntat ca 23 de persoane au fost arestate si 43 de ofiteri au fost raniti in cursul […] The post Proteste violente și arestari, la Belgrad, dupa anunțul președintelui despre noile restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

