- In mai multe orașe din Franța au loc proteste de amploare din cauza unui proiect de lege privind siguranța publica. Zeci de mii de persoane au ieșit pe strașile orașelor Paris, Lyon, Rennes, Lill,...

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene in timpul marsului de protest organizat sambata la Paris impotriva unui proiect de lege privind "securitatea globala", dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu pietre, informeaza Reuters…

- Au mai ramas cateva ore pana la alegerile cu miza uriasa din Statele Unite. Pe ultima suta de metri, cei doi candidați - Joe Biden și Donald Trump - au mers in statele cheie, care le pot asigura voturile decisive pentru Casa Alba.

- Cateva sute de oameni au protestat in orașul Napoli din sudul Italiei impotriva introducerii unor restricții pe fondul raspandirii coronavirusului. Potrivit agenției ANSA, demonstrația pașnica a restauratorilor și a comercianților a degenerat in ciocniri violente cu poliția.

- Ceremonia de investire a președintelui Alexander Lukashenko, ținuta in secret a scos mii de oameni in strada in marile orașe din Belarus. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa, ca sa impraștie mulțimea. Zeci de persoane au fost arestate.

- Protestatarii in veste galbene protesteaza, din nou, la Paris, fața de de impozitele pe combustibili și reforma economica. Poliția franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a impraștia mulțimea și a arestat peste 200 de persoane. Mișcarea vestelor galbene a inceput in anul 2018, la Paris. Sambata,…

- Sute de manifestanti s-au strans in doua piete din Paris pentru marsuri autorizate. Unul dintre marsuri a inceput fara incidente, insa celalalt a fost intarziat, dupa ce politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatarii care parasisera traseul stabilit si dupa ce unii manifestanti…

- Mai multe zeci de persoane au fost arestate sambata seara in Portland, unde sute de manifestanti au marcat cea de-a 100-a noapte de mobilizare impotriva discriminarilor rasiale si a brutalitatilor politiei, incercand sa se indrepte spre o sectie de politie din oras, relateaza AFP. Dar imediat ce…