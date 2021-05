Proteste violente la Paris de 1 Mai. Poliția a efectuat 17 arestări Mii de oameni au protestat, sambata, la Paris, dar și in alte orașe din Franța, de Ziua Internaționala a Muncii. Poliția pariziana a anunțat ca a efectuat 17 arestari, relateaza France TV . La apelul sindicatelor, un grup de manifestanți a plecat la ora locala 14.30 din Place de la Republique catre piața Națiunii. Aici, unii dintre participanții la manifestație au forțat cordonul format de jandarmi, fiind creata o busculada, informeaza Digi 24. Printre protestatari se afla și „veste galbene”, anunța presa franceza. Autoritațile franceze au anunțat sambata ca se așteapta ca in jur de 100.000 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

