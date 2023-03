Stiri pe aceeasi tema

- Furie in Grecia, dupa cumplitul accident de tren din urma cu cateva zile. Țara inca nu reușește sa-și revina dupa șocul tragediei in care au murit cel puțin 57 de oameni. Ciocniri intre politisti si un grup mic de protestatari au avut loc vineri seara, in centrul Atenei, dar și in Salonic. Manifestanții…

- Romanul dat disparut in tragedia feroviara este un tanar care se dusese la Atena sa dea examen auto si avea bilet de intoarcere la Salonic in trenul mortii. Familia nu stia nimic de soarta lui si a postat, disperata, pe un grup de Facebook al romanilor din republica Elena. Grecii l-au gasit mort Din…

- Durerea si socul provocate de accidentul de tren de la Larissa, petrecut in noaptea de marti spre miercuri si soldat cu 43 de morti, potrivit celui mai recent bilant, s-a transformat in furie in Grecia, unde miercuri seara au izbucnit proteste, multi considerand ca este deznodamantul iminent al unei…

- Tragedia feroviara ce a avut loc in Grecia a generat proteste in capitala Atena, dar nu numai. Accidentul feroviar soldat cu 43 de morți a scos oamenii in strada, in mai multe orașe din Grecia. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in fața sediului Hellenic Train din Atena – compania responsabila de…

- Salvatorii din Grecia au continuat toata noaptea, printre vagoanele distruse, cautarile pasagerilor care au supraviețuit tragediei de luni. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a demisionat și șeful…

- Ministrul Transporturilor din Grecia, Kostas Karamanlis, si-a anuntat miercuri demisia, in urma coliziunii intre doua trenuri in centrul tarii, accident incheiat cu cel putin 36 de morti si zeci de raniti, relateaza Agerpres. Intr-un comunicat transmis presei, acesta a sdeclarat ca demisia este una…

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii miercuri, transmite AFP. ‘Pana in prezent au fost gasite moarte cel putin 26 de persoane’,…

