Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist CNN care transmitea in direct din Minneapolis in timpul protestelor violente care au loc in acest moment in orasul american a fost arestat de politia din Minnesota in timpul unui live.

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…

- Protestatarii s-au confruntat cu politia pentru a doua zi consecutiva in orasul american Minneapolis, intr-o revarsare de furie in urma mortii unui barbat de culoare, care a fost provocata de un ofiter de politie, potrivit BBC preluat de mediafax.Vezi și: Guvernul a DECIS: LISTA noilor masuri…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…

- Noi proteste violente au avut loc miercuri seara, pentru a doua zi consecutiv , in Minneapolis, SUA, dupa ce un barbat de culoare a fost ucis de un polițist care a ingenuncheat pe gatul lui. Manifestanții au incendiat un magazin și au vandalizat un supermarket, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene…

- Depistarea celor care conduc autovehicule fara a deține un permis de conducere este parca tot mai des intalnita intre infracțiunile comise pe drumurile din județul Suceava. Cei mai mulți dintre cei identificați in trafic in aceasta postura sunt tineri, carora o plimbare cu mașina pe drumurile ...

- Planeta s-a oprit in loc de peste o luna din cauza pandemiei de coronavirus, iar natura profita din plin de faptul ca oamenii o mai lasa sa respire. Fotografia unui porumbel care și-a facut cuib la oglinda unei mașini, nemișcate de ceva timp, a devenit virala pe Internet.Experții spun ca este perioada…

- „America first” in acțiune. Se invoca Legea Producției Apararii Razboi cu Germania pentru maști de fața? Pirateria sau justificata prin Legea producției apararii din SUA? Razboi impotriva COVID-19. Toata lumea pentru sine? Juergen T Steinmetz 4 aprilie 2020 21:02 „Exista o mare unitate naționala. Aceasta…