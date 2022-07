Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul din Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a convocat o reuniune de urgenta a guvernului pentru a discuta o ''rezolvare rapida'' a crizei politice in curs, dupa ce zeci de mii de protestatari au atacat sambata reședința președintelui Gotabaya Rajapaksa care a reușit sa scape cu doar cateva…

- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit,sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo, cu cateva minute inainte ca aceasta sa fie luata cu asalt de protestatari care ii cer demisia, a declarat pentru AFP o sursa din aparare.

Premierul srilankez Ranil Wickremesinghe a preluat miercuri Ministerul Finantelor, un minister crucial pentru a scoate aceasta tara din cea mai grava criza economica din istoria sa, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Prim-ministrul din Sri Lanka a avertizat cu privire la o penurie de alimente, in contextul in care națiunea insulara se lupta cu o criza economica devastatoare. El a promis ca guvernul va cumpara suficient ingrașamant pentru urmatorul sezon de plantare, astfel incat sa creasca productivitatea in agricultura,…

Presedintele srilankez Gotabaya Rajapaksa a decretat vineri stare de urgenta pentru a doua oara in cinci saptamani, acordand puteri extinse fortelor de securitate pentru a raspunde manifestatiilor antiguvernamentale, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit Agerpres.