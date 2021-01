Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a fost din nou zguduita de proteste de amploare in zeci de orașe. Lumea a ieșit in strada pentru susținerea lui Alexei Navalnii - principalul opozant al Kremlinului. El se afla in arest pentru niște presupuse dosare penale, deschise de procuratura rusa la comanda politica.

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters, potrivit digi24.ro . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Poliția a facut arestari masive inca de la primele ore.

- Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii l-au retinut pe Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Navalnii a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat dupa otravirea cu agent…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza agentiile de presa internaionale. Avionul companiei ruse Pobeda la bordul caruia se afla Navalnii urma sa ajunga pe aeroportul Vnukovo din Moscova, dar a fost redirectionat…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS Navalnii a decolat dupa-amiaza…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Navalnii a decolat dupa-amiaza din Berlin, pentru a reveni in Rusia, desi autoritatile din tara sa au avertizat ca ar putea fi…

- Poliția rusa a precizat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politicianul de opoziție Alexei Navalnii, tratat in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav in Siberia la sfarșitul lunii august, suferea de ”pancreatita cronica”, respingand din nou varianta otravirii, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.„Diagnosticul…