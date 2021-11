Cinci polițiști au fost raniți, unul grav, in timpul protestelor din Haga fața de restricțiile pandemice. Cel puțin 28 de persoane au fost reținute in trei zone ale Olandei. Cinci ofițeri de poliție au fost raniți in Olanda și cel puțin 28 de persoane au fost reținute in trei zone, in timpul protestelor violente impotriva […] Articolul Proteste violente in Olanda. Cinci polițiști raniți, unul grav, și zeci de persoane reținute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .