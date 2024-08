Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 17 ani care a atacat cu un cuțit mai multe persoane la o sala de dans din Southport, in nord-vestul Angliei, a fost acuzat de uciderea a trei fete, la o zi dupa violențele in strada la priveghiul ținut pentru victime, transmite CNN.

- Doua aeroporturi și portul din Noua Caledonie sunt protejate cu armata, dupa a treia noapte de revolte violente care au provocat moartea a patru persoane, a declarat joi dimineata un inalt oficial francez care a adaugat ca cel putin patru persoane sunt in arest la domiciliu sub acuzația de instigare,…