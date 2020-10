Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au fost reținute la Roma și Varșovia. Iar la Berlin, poliția a patrulat pe strazi in timpul nopții. Italia a anunțat cu puțin timp in urma noi restricții, valabile de maine, o luna de zile: program redus pentru baruri și restaurante, pana la ora 18.

- De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, sambata, 13 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod penal. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.597 de apeluri la numarul unic de urgenta 112. Ministerul…

- Italia a adaugat o serie de exceptii, in plus fata de cele in vigoare la acest moment, pentru persoanele care vin din Romania. Astfel, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Italia cei care intrunesc urmatoarele conditii:…

- Cate zeci de persoane s-au adunat sambata dupa amiaza in fata la Mitropolie si protesteaza impotriva restrictiillor impuse de autoritati la pelerinajul Sfintei Parascheva. Protestul a fost organizat pe retele de socializare. „Mergem la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, OCROTITOAREA noastra! Nu…

- „Mergem la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, OCROTITOAREA noastra! Nu avem voie in curtea bisericii? Nu-i nimic! Ne rugam in drum, in fata Mitropoliei, pe bulevard! Iar Sfanta Cuvioasa se va bucura mult sa ne stie aproape de ea la rugaciune. Pasii ne vor fi numarati iar sacrificiul in vremuri…

- Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania invita angajații și partenerii cmpaniilor din domeniu sa participe, miercuri, la proteste fața de modul in care Guvernul trateaza combaterea...

- Restricțiile impuse de autoritați in pandemie au lovit in micuții din Romania, in special in cei defavorizați. Viata pentru copiii din mediul rural s-a inrautatit mult in perioada epidemiei, arata o cercetarea a World Vision Romania. Peste 60% dintre parinti nu au lucrat, iar 40% dintre ei nu au…

- Poliția a folosit megafoane pentru a le cere insistent sa pastreze distanța de protecție personala și apoi a anunțat ca a fost depusa plangere impotriva organizatorilor, pentru nerespectarea regulilor de igiena.