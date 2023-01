Proteste violente în Franța, din cauza majorării vârstei de pensionare - VIDEO Forțele de ordine s-au confruntat cu protestatarii pe strazile Parisului. Polițiștii parizieni au folosit gaze lacrimogene și bastoanele din dotare impotriva manifestanților care au aruncat cu pietre și bucați de bordura.Angajații din sectoare precum transporturile, educația și energia din intreaga țara au intrat in greva și participa la proteste. Pe aeroportul Orly 20 la suta dintre curse au fost anulate. Iar in Paris, doar doua linii de metrou au funcționat dimineața. De asemenea, mai multe trenuri nu au circulat intre orașe importante din Franța, folosite de navetiști. People in France went… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine s-au confruntat cu protestatarii pe strazile Parisului. Polițiștii parizieni au folosit gaze lacrimogene și bastoanele din dotare impotriva manifestanților care au aruncat cu pietre și bucați de bordura.Angajații din sectoare precum transporturile, educația și energia din intreaga…

- Planurile guvernului francez de a mari varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani a declansat greve ale angajatilor in toata tara. Curse ale trenurilor sau ale avioanelor au fost anulate, multe scoli s-au inchis, iar in marile orase au fost organizate proteste masive ale sindicatelor, care au blocat…

- O clujeanca de 16 ani a fost pusa sa se prostitueze de catre doi tineri din Braila si Galati. La domiciliile celor doi din Galati si Braila, politistii au efectuat perchezitii. Cei doi s-au ales cu dosare penale pentru proxenetism in forma continuata, galateanul fiind arestat. „La data de 11 ianuarie…

- Un var al cofondatorului Black Lives Matter, Patrisse Cullors, a murit la cateva ore dupa ce a fost electrocutat și imobilizat in mod repetat pe strada de poliția din Los Angeles, transmite BBC . Keenan Anderson, in varsta de 31 de ani, profesor și tata, a murit la un spital din Santa Monica. Departamentul…

- Sute de lucratori au pornit ciocniri violente cu paznicii pentru ca nu ii lasau nici sa iasa afara. Angajații revoltați au inconjurat o mașina de poliție și au bruscat agenții. Reprezentanții companiei au chemat intariri, iar locul a fost inconjurat de forțe de ordine.Polițiștii au raspuns cu tunuri…

- Autoritațile chineze continua sa impuna masuri stricte de carantinarea din cauza pandemiei de Covid, in timp ce in lume restricțiile au fost eliminate aproape complet. Masurile stricte i-au adus pe chinezi la disperare, aceștia exprimandu-și furia prin acțiuni violente. In Guangzhou, oraș cu peste 18…

- Zeci de mii de romani vor fi amanati cu 20 de ani la pensie, dupa ce premierul nu a reusit sa renegocieze la Bruxelles capitolul pensii din PNRR.Romania va trebui sa aplice astfel regulile asumate initial in privinta varstei de pensionare. Astfel, nu vom mai avea pensionari la 45 de ani, indiferent…