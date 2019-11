Proteste violente în Cisiordania față de decizia Administrației Trump privind coloniile israeliene Protestatarii palestinieni au incendiat cauciucuri și au aruncat cu pietre spre militarii israelieni în zonele ocupate din Cisiordania, cu ocazia unor manifestații împotriva deciziei Administratiei Donald Trump de a nu mai considera ilegale coloniile israeliene din Cisiordania, informeaza agenția de știri DPA, preluata de Mediafax.





Aproximativ 400 de persoane au protestat la periferia orașului Ramallah, 300 la nord de Betleem și 200 în apropierea localitații Ierihon. Anterior, mii de persoane au participat la manifestații în centrul mai multor orașe palestiniene,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

