- Confruntari intre manifestanti si agenti de politie au avut loc, miercuri dupa-amiaza, in centrul Londrei, in cursul protestului fata de moartea unui afro-american in Statele Unite, relateaza agentia Reuters si postul Sky News, preluate de Mediafax.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a catalogat "scandalos" si "impardonabil" decesul afro-americanului care era imobilizat de politie in SUA, cerand insa ca protestele sa se desfasoare pasnic."Cred ca ce s-a intamplat in Statele Unite este scandalos si impardonabil", a declarat Boris…

- Un barbat din Washington D.C. a adapostit 80 de protestatari, salvându-i de acțiunea în forța a poliției, relateaza Mediafax și BBC.Forțele de ordine blocasera strada în ambele sensuri și se pregateau de o intervenție în urma careia urmau sa faca arestari când un…

- Cateva sute de protestatari purtand pancarte au ingenuncheat in tacere luni, in fata ambasadei americane la Paris, in semn de solidaritate cu soarta afro-americanului George Floyd. Daca protestul a fost unul pașnic, pe seara el s-a radicalizat avand loc mai multe ciocniri intre protestari și forțele…

- Pe parcursul protestelor ample din ultimele zile din Statele Unite a fost documentate numeroase momente în care forțele de ordine din orașe diferite au atacat sau agresat echipa de jurnaliști, susține platforma de investigații și fact-checking Bellingcat.com. „Incidentele demonstreaza ca…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Cinci persoane au fost plasate in arest preventiv in Franta sub acuzatia de participare la violentele urbane impotriva agentilor fortelor de ordine, afirma surse judiciare citate de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Proteste violente au izbucnit acum cateva zile in zone situate la periferia…