Opt politisti au fost raniti si 38 de persoane arestate in timpul si dupa un protest al opozitiei impotriva rezultatului alegerilor, a anuntat luni politia din Serbia, relateaza Reuters și Agerpres. Mii de oameni s-au adunat duminica in centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor parlamentare si locale din urma cu o saptamana despre care […]