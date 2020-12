Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul albanez de interne a demisionat joi dupa moartea unui tanar impuscat de politie in timpul restrictiilor de circulatie impuse pe timpul noptii ca urmare a pandemiei de COVID-19, incident care de doua zile a generat proteste tensionate la Tirana, conform unui anunt al premierului Edi Rama,…

- Mai multe sute de persoane au iesit pe strazile capitalei Albaniei pentru a reclama demisia ministrului de interne, Sander Lleshaj, dupa decesul unui tanar de 25 de ani cu o zi mai devreme. Protestatarii s-au adunat in fata cladirii Ministerului de Interne, apoi a sediului guvernului, aruncand cu pietre…

- Fortele de ordine au tras miercuri seara cu gaze lacrimogene ca raspuns la tirurile cu pietre ale manifestantilor care protestau la Tirana fata de moartea unui tanar ucis de politie in timpul masurilor de restrictie antivirus, a constatat o jurnalista a agentiei France Presse. Citește și: Rareș…

- Poliția rusa a impușcat mortal un adolescent de 16 ani in regiunea majoritar musulmana Tatarstan dupa ce tanarul a incercat sa dea foc unei secții de poliție și a injunghiat un agent, au spus vineri anchetatorii ruși, potrivit Reuters.

- Familia victimei a facut apel la calm, relateaza Reuters. Walter Wallace, in varsta de 27 de ani, a fost impuscat mortal luni, in urma unei altercatii cu politia. Potrivit rudelor acestuia, Wallace, care era inarmat cu un cutit in timpul confruntarii, suferise o cadere nervoasa. Tulburarile au izbucnit…

- Proteste violente la Varsovia. Sute de oameni s-au luat la bataie cu fortele de ordine, in timpul unui protest fata de decizia Curții Constituționale de a interzice, aproape total, avorturile. Zeci de persoane au fost arestate in timpul altercatiilor.

- "Pentru postul KUSA a devenit o practica de mai multe luni sa angajeze bodyguarzi de la firme private de securitate pentru a proteja echipele de televiziune care relateaza in timpul protestelor", a precizat postul american de televiziune. Incidentul socant a avut loc sambata in curtea…

- Ciocniri violente s-au produs joi in Jakarta si alte cateva orase din Indonezia, in a treia zi de manifestatii la care au participat zeci de mii de persoane impotriva unei noi legi care limiteaza drepturile angajatilor, relateaza AFP potrivit Agerpres. Politia a folosit gaze lacrimogene in capitala…