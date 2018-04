Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au murit in Nicaragua in urma manifestatiilor violente impotriva reformei pensiilor, a anuntat duminica organizatia locala Centrul pentru drepturile omului, transmite AFP. Manifestatiile au inceput miercuri in mai multe orase din tara latino-americana. Participantii se opun…

- Protestele violente s-au extins in Nicaragua dupa decizia guvernului de a modifica sistemul de contribuții și plați sociale. Vineri noapte, dupa trei zile de revolte, numarul celor morți este intre cinci și zece, scrie Guardian .

- Zeci de mii de maghiari au protestat sambata la Budapesta, impotriva sistemului electoral nedrept care i-a adus lui Viktor Orban o victorie categorica dupa o campanie “campanie de ura” impotriva imigranților, relateaza Reuters. A fost una dintre cele mai mari demonstrații din ultii ani, similar ca…

- PNL va vota impotriva proiectului de lege privind acordarea pensiilor speciale pentru primari, a anuntat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. El a scris, pe Facebook, ca niciun parlamentar PNL nu se afla printre initiatorii acestei propuneri legislative. "PNL sustine principiul contributivitatii…

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner sunt impreuna de 3 ani și se bucura de o relație perfecta, cel puțin putem afirma asta in urma fotografiilor pe care cei doi le publica constant pe rețelele de socializare și care surprind intocmai atmosfera din cuplu. Cu toate ca se ințeleg de minune, dand dovada…

- Imediat dupa sedinta de CJ in care s-a suspus aprobarii bugetul judetului Arges pe anul 2018, consilierii judeteni PNL au avut o interventie in fata presei, prezentata si live, pe Facebook, in care au ...

- Un camion, in care se aflau sute de imigranti din Eritrea si Somalia, s-a rasturnat, miercuri, la sud de orasul Bani Walid din Libia, in urma accidentului decedand cel putin 19 persoane, iar alte aproape 80 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.