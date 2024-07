Stiri pe aceeasi tema

- Proteste in masa au izbucnit in Venezuela dupa victoria președintelui in exercițiu Nicolas Maduro in alegerile prezidențiale. Acesta candida la președinție pentru a treia oara. Zeci de mii de demonstranți au ieșit pe strazile din Caracas și din alte orașe din țara, incendiind mașini de poliție și blocind…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise, iar alte zeci de venezueleni au fost reținuți de poliție Au fost proteste violente in Caracas, dupa realegerea contestata a presedintelui Nicolas Maduro. Cel puțin doua persoane au fost ucisa, iar 46 au fost reținute de poliție. Forțele de ordine au dat cu gaze…

- Statele Unite și-au exprimat ingrijorarea fața de recentele arestari ale unor politicieni din opoziția democratica a Venezuelei inaintea alegerilor prezidențiale de luna aceasta, in timp ce președintele Nicolas Maduro le-a spus susținatorilor sai ca el trebuie sa caștige alegerile ca sa nu fie o „baie…

