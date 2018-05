Stiri pe aceeasi tema

- Haos la Paris! Demonstrațiile de 1 Mai din capitala Franței au devenit violente in momentul in care mai mulți manifestanți mascați au incendiat mașini. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa.

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Mai multe persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, transmite AFP, care citeaza politia federala germana.Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. Europarlamentar socialist, atac DEVASTATOR la Viorica…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- In ultimele 24 de ore, sapte persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere, iar altele sapte care se aflau in conflict cu legea au fost reținute, relateaza Noi.md. Politia de Frontiera mai anunta ca, pe parcursul zilei de ieri, au inregistrat o tentativa de trecere a…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, scrie agerpres.ro.