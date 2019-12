Proteste vehemente în faţa Parlamentului. Manifestanţii contestă proiectul de lege ce vizează vânzări de terenuri agricole fertile Cateva mii de persoane s-au adunat la parlament pentru a denunta reforma, iar cateva sute de protestatari, membri ai unei miscari nationaliste, au aruncat cu pietre si caramizi in fortele de ordine, care au recurs la gaze lacrimogene.



Vitrina unui hotel situat in apropiere a fost sparta, iar ulterior unii dintre manifestanti au inceput sa instaleze corturi pe strada in fata cladirii legislativului, au constatat jurnalisti de la AFP.



Doi membri ai fortelor de ordine au fost raniti si transportati la spital, potrivit politiei, iar cel putin opt manifestanti au fost retinuti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

