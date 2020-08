Stiri pe aceeasi tema

- Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia,…

- Singurul punct de trecere al frontierei spre Grecia ar fi fost blocat de protestatarii anti-guvernamentali din Bulgaria, a anunțat Mediafax. Contactați de Libertatea, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la București au transmis ca nu au primit nici o comunicare oficiala, iar traficul s-a…

- Protestatarii bulgari care cer demisia guvernului Borisov, pe care il acuza de corupție, au blocat duminica autostrada E79, care face legatura intre Sofia și Kulata-Promachonas, singurul punct de trecere a frontierei spre Grecia. Forțele de ordine au intervenit, insa protestatarii au ramas pe poziții,…

- Protestele din Bulgaria impotriva guvernului lui Boyko Borissov s-au accentuat in ultimele zile. Miercuri, 29 iulie, manifestanții au blocat intersecțiile importante de la granița cu Romania! Protestele anti-guvernamentale din Sofia și din alte orașe mari se intensifica, in ciuda declarațiilor repetate…

- Vești bune pentru romanii care pleaca in vacanțe in afara țarii. Fluxul in punctul de frontiera dintre Bulgaria și Republica Elena (Kulata – Promachonas) se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operaționale și trei…

- Sute de romani asteapta in autoturisme, la cozi care se intind pe kilometri intregi, la singurul punct de trecere a frontierei spre Grecia, dupa ce s-a dat liber la vacanțe pe teritoriul statului elen. Grecii au decis sa țina deschis un singur punct de granița, iar cozile se intind deja pe zeci de kiloemtri.