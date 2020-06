Stiri pe aceeasi tema

- Bill de Blasio, 59 de ani, primarul din New York, a ridicat, duminica dimineața, interdicția de circulație nocturna prin oraș, introdusa in contextul protestelor impotriva rasismului, dupa moartea lui George Floyd, a anunțat postul de televiziune american CBS. Acesta a anunțat ca interdicția de circulație…

- Pentru primul sau discurs în afara cartierului sau general din Delaware de dupa carantina, candidatul democrat la Casa Alba a jucat cartea apelului la calm, criticând în același timp strategia lui Donald Trump. Cu toate acestea, planul sau de a scoate țara din violența și divizare…

- Interdictia de circulatie decretata luni, la New York, va fi prelungita pina la 7 iunie, a anuntat, marti, primarul orasului, Bill de Blasio, dupa o serie de jafuri, refuzind sa trimita Garda nationala in capitala economica americana asa cum a cerut Donald Trump, scrie AFP. Aceasta masura exceptionala…

- UPDATE – Politia a facut uz de gaze lacrimogene duminica in apropierea Casei Albe pentru a-i dispersa pe manifestantii care nu au respectat interdictia de circulatie pe timp de noapte decretata in capitala, dupa modelul altor mari orase din SUA unde mii de persoane protesteaza violent de mai multe…

