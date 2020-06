Proteste SUA CNN: Poliția folosește gloanțe de cauciuc care pot orbi, desfigura sau ucide În orașele din Statele Unite forțele de ordine încearca sa reprime protestele cauzate de moartea lui George Floyd tragând cu gloanțe de cauciuc în mulțimi, în pofida faptului ca dovezile din cinci decenii de folosire a lor arata acestea ca pot orbi, desfigura sau chiar ucide, noteaza CNN.



Pe lânga gloanțele de cauciuc, care adesea au un miez din metal, poliția a folosit gaze lacrimogene, grenade acustice și luminoase, spray cu piper și proiectile pentru a controla mulțimile de demonstranți care cer dreptate pentru afro-americanul de 46 de ani decedat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

