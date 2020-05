Stiri pe aceeasi tema

- Politia a reactionat in jurul orei 04:00 dimineata la semnalarea unei masini in flacari, potrivit lui John Elder, purtator de cuvant al politiei din acest oras din nordul SUA. Dupa stingerea incendiului de catre pompieri, agentii au gasit corpul unui barbat decedat la cativa metri de masina calcinata,…

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice.

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…

- RESITA – Un val de nemultumire a umplut retelele de socializare in ultimele ore, oamenii aratandu-se revoltati despre faptul ca autoritatile si media ascund o crima ce s-a petrecut in Resita, marti seara! „Aseara a avut loc o crima in orașul Reșița. Niciun ziar, nicio televiziune, nimic? Nu ma aștept…

- O femeie in varsta de 70 de ani, care fusese confirmata cu COVID-19, s-a sinucis la Spitalul Municipal Campulung Muscel, din județul Argeș.Din primele cercetari ale Politiei, se pare ca femeia si-a pus singura capat zilelor. Personalul medical din spital a verificat-o de patru ori in timpul noptii de…

La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul ca, un barbat de 37 de ani, din judetul Buzau a parasit unitatea...

In aceasta dimineața a fost descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat, pe scarile fostei banci din zona parcului central Turda.