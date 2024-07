Proteste sindicale la Târgu Jiu pentru salvarea Sistemului Energetic Național Sindicatele din minerit ies vineri in strada, la Targu Jiu. Sunt programate proteste in Piața Prefecturii Gorj. Va avea loc o pichetare organizata de Federația Naționala a Muncii. Protestul este programat in intervalul orar 9.00 – 11.00. Conform reprezentanților Federației Naționale a Muncii, revendicarea principala a protestatarilor este Salvarea Sistemului Energetic Național. La pichetare vor participa circa 50 de persoane, potrivit adresei depuse la Primaria Targu Jiu de catre organizatori. Aceștia anunța cu protestul este unul pașnic și vor fi respectate prevederile legale in domeniu. In ultimele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

